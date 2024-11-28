Куйвашев анонсировал планы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу перед членами свердловского правительства незамедлительно включиться в реализацию мероприятий нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его структуру будет включён блок конкретных задач в сфере дорожного хозяйства. В частности, запланировано закончить реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) протяженностью почти 10 километров, а также завершить проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД от Тюменского до Режевского трактов.
«Свердловская область стала одним из пяти субъектов, которые удостоены диплома “За высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды” по реализации нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. В 2025 году стартует новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”. Безусловно, в его структуру будет включён блок конкретных задач в сфере дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения. Планируется, что паспорт нового нацпроекта будет утверждён до конца текущего года. Наша задача — максимально оперативно войти в новый нацпроект, обеспечить своевременную реализацию всех мероприятий», — сказал Евгений Куйвашев на заседании правительства 28 ноября.
В ходе заседания глава региона дал ряд поручений областному Минтрансу по повышению безопасности водителей и пешеходов в предстоящий зимний период. В том числе, держать под особым контролем содержание дорог регионального значения и оказывать необходимую поддержку муниципалитетам по вопросам содержания дорог местного значения.
Как отметил заместитель губернатора Сергей Швиндт, обеспеченность Свердловской области специализированной техникой, базами для хранения материалов, теплыми боксами для техники и обогрева людей зимой составляет 100%.
Замгубернатора также сообщил, что в целом на дорожную деятельность в текущем году было выделено около 33 миллиардов рублей. На эти средства ремонтируются почти 150 километров дорог, а также строятся и реконструируются более двух километров автодорог в Артинском городском округе и городском округе Богданович. Все работы будут завершены к концу года в полном объёме.