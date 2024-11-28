Куйвашев анонсировал планы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Замгубернатора также сообщил, что в целом на дорожную деятельность в текущем году было выделено около 33 миллиардов рублей. На эти средства ремонтируются почти 150 километров дорог, а также строятся и реконструируются более двух километров автодорог в Артинском городском округе и городском округе Богданович. Все работы будут завершены к концу года в полном объёме.