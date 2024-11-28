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Россия не планирует запускать военные ракеты с Байконура

Минцифры утвердило план запусков космических аппаратов с космодрома на 2025 год.

Источник: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Россия не планирует запускать ракеты военного назначения с космодрома «Байконур» в 2025 году.

Об этом написано в утвержденном Минцифры Казахстана заключении по Плану запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур» на 2025 год.

В 1999 году правительства России и Казахстана заключили Соглашение, согласно которому не позднее 30 ноября российская сторона должна предоставлять План запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома на следующий год.

В новом документе, переданному по дипломатическим каналам сказано:

«В 2025 году запуски космических аппаратов будут осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации “Космическая деятельность России”, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов с космодрома “Байконур”.

сообщило правительство России.

МИД Казахстана, после передачи Плана, сообщило, что российская сторона не имеет планов запусков космических аппаратов военного назначения и испытательных пусков ракет с космодрома «Байконур» на 2025 год.

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