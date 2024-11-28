Парламент соберется на пленарное заседание: что в повестке

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Молдовы соберется на очередное пленарное заседание, накануне повестку дня утвердило Постоянное бюро законодательного форума.
Депутатам предстоит ратифицировать Соглашение между Республикой Молдова и Итальянской Республикой в области социального обеспечения, Протокол о внесении изменений в Конвенцию со Словацкой Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, а также поправки к Соглашению о гранте, предоставленном нашей стране Всемирным банком для проекта «Повышение качества образования».
Парламент также рассмотрит поправки к Кодексу об образовании, в которых предлагается ограничить использование мобильных телефонов учащимися во время уроков, и поправки к Закону о музеях.
В программе работы законодательного форума также рассмотрение во втором чтении поправок к закону о фондах обязательного медицинского страхования на текущий год.