Парламент соберется на пленарное заседание: что в повестке

Депутатам предстоит ратифицировать Соглашение между Республикой Молдова и Итальянской Республикой в области социального обеспечения, Протокол о внесении изменений в Конвенцию со Словацкой Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, а также поправки к Соглашению о гранте, предоставленном нашей стране Всемирным банком для проекта «Повышение качества образования».