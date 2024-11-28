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Парламент соберется на пленарное заседание: что в повестке

Депутаты рассмотрят во втором чтении поправки к закону о фондах ОМС на текущий год.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Молдовы соберется на очередное пленарное заседание, накануне повестку дня утвердило Постоянное бюро законодательного форума.

Депутатам предстоит ратифицировать Соглашение между Республикой Молдова и Итальянской Республикой в области социального обеспечения, Протокол о внесении изменений в Конвенцию со Словацкой Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, а также поправки к Соглашению о гранте, предоставленном нашей стране Всемирным банком для проекта «Повышение качества образования».

Парламент также рассмотрит поправки к Кодексу об образовании, в которых предлагается ограничить использование мобильных телефонов учащимися во время уроков, и поправки к Закону о музеях.

В программе работы законодательного форума также рассмотрение во втором чтении поправок к закону о фондах обязательного медицинского страхования на текущий год.