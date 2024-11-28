28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 декабря в Москве, заявил журналистам перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества председательствующий в Совете постпредов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает корреспондент БЕЛТА.



«Совет глав правительств СНГ состоится 12 декабря в Москве», — отметил Андрей Грозов.

Грозов: экономики стран СНГ стали сильнее, несмотря на санкции и их ужесточение Грозов: предложения стран СНГ по общим критериям оценки выборов были высокомерно отвергнуты БДИПЧ Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей (СППП) государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества проходит в Исполнительном комитете СНГ в Минске. К обсуждению предлагаются семь вопросов. В частности, члены СППП рассмотрят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ.



«Мы будем рассматривать степень готовности документов, которые выносятся на обсуждение и утверждение главами правительств, — сказал постоянный представитель РФ. — В основном это документы, касающиеся дальнейшего развития и укрепления нашего экономического сотрудничества. Например, в таких сферах, как гражданское судостроение, цифровизация транспортного комплекса, что позволит во многом улучшить качество и скорость грузопотоков, улучшит качество обслуживания пассажиров. Большое внимание будет также уделено и культурно-гуманитарному сотрудничеству. В частности, будет утверждаться одобренная 7 октября министрами иностранных дел программа первоочередных мер в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025−2026 годы. Целый ряд вопросов будет посвящен финансированию деятельности СНГ».



Постпреды сегодня также заслушают информацию о деятельности Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ в 2020—2023 годах, проанализируют работу Совета по гуманитарному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств в 2019—2023 годах, ознакомятся с информацией о проведении Дельфийских игр СНГ и перспективами реализации проекта на период до 2030 года. -0-

