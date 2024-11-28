Вячеслав Федорищев поставил 5 задач для «Крыльев Советов»

— Я напомню, что в самую лучшую погоду, на самый интересный матч на пике у нас максимум еле-еле 14 тысяч [зрителей на стадионе]. Мы об этом говорили с руководством РФС Дюковым. Он меня просил обратить внимание на посещаемость стадиона. Она катастрофически низкая. В великой истории «Крыльев Советов» был стадион, на который приходило и 40 тысяч болельщиков. Понятно, что тогда цифровизация была не такая большая, сейчас всем удобно смотреть в разных условиях, понимаю. Но, извините меня, когда шли матчи «Крыльев», в городе всегда был праздник. Сейчас этого нет. Нам нужно через три года вернуть праздник в город. Я не имею в виду фестивали или увеселения, а именно ощущение праздника в городе, когда играет родная, домашняя команда «Крылья», — поделился Федорищев.