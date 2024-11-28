Снижения финансирования соцотрасли в бюджете не будет — минфин Башкирии

— Разрыв в миллиард связан с тем, что в 2024 году софинасирование республиканского бюджета к федеральному составляло в пропорции 84 на 16, в следующем 2025 году согласно разъяснениям к проектировкам, — 93 на 7. Вместе с тем ко второму чтению мы получили новые вводные и теперь соотношение 87 на 13. Сумма софинансирования будет в объемах не ниже 2024 года, а за счет расширения мер поддержки она даже будет выше. За счет получения федеральных средств у нас плюсом в эту отрасль придет более 5,4 млрд рублей, — прокомментировала Светлана Малинская. — Ко второму чтению с учетом федеральной поддержки сумма в этих отраслях сумма не будет снижена, даже будем в плюс идти, и софинансирование, которое изменится в пропорциях между республиканским и федеральным бюджетом.