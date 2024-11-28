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Шойгу: ядерный зонтик РФ по новой доктрине распространяется на ОДКБ

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Ядерный зонтик России по обновлений ядерной доктрине распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — сказал он в кулуарах совместного заседания СМИД, СМО, КСБ ОДКБ в Астане.

Шойгу напомнил, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования Белоруссии.

Шойгу Сергей