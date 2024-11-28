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В Татарстане избрали новых мировых судей

На пятом заседании Госсовета Татарстана сегодня избраны шесть мировых судей. Кандидатов представил заместитель председателя Верховного суда РТ по гражданским делам Айдар Галиакберов.

Источник: ИА Татар-информ

«Все они прошли необходимые проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», — сказал он.

Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны Алмаз Ахмадиев (судебный участок № 1 по Авиастроительному судебному району Казани) и Луиза Халикова (судебный участок № 9 по Альметьевскому судебному району РТ).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Анна Назарова (судебный участок № 4 по Альметьевскому судебному району РТ), Рамис Валиуллин (судебный участок № 3 по Кировскому судебному району Казани) и Алсу Минабутдинова (судебный участок № 1 по Пестречинскому судебному району РТ).

На судью, находящуюся в отставке, Марину Садрееву возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 по Приволжскому судебному району Казани на один год.