В Татарстане избрали новых мировых судей

«Все они прошли необходимые проверочные процедуры. Препятствий к избранию не имеется», — сказал он.
Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны Алмаз Ахмадиев (судебный участок № 1 по Авиастроительному судебному району Казани) и Луиза Халикова (судебный участок № 9 по Альметьевскому судебному району РТ).
Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Анна Назарова (судебный участок № 4 по Альметьевскому судебному району РТ), Рамис Валиуллин (судебный участок № 3 по Кировскому судебному району Казани) и Алсу Минабутдинова (судебный участок № 1 по Пестречинскому судебному району РТ).
На судью, находящуюся в отставке, Марину Садрееву возложено исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 по Приволжскому судебному району Казани на один год.