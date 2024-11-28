Глава МИД Ирана заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем

«Израильский режим знает наши возможности… В отличие от израильтян мы не хотим эскалации в регионе. Конечно, мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но это не наше желание. Это не наш выбор. Если израильтяне предпочтут этот выбор, мы полностью к нему готовы. Но они должны нести ответственность за любые последствия», — сказал министр португальской газете Diario de Noticias.