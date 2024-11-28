Глава МИД Ирана заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем

«Израильский режим знает наши возможности… В отличие от израильтян мы не хотим эскалации в регионе. Конечно, мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но это не наше желание. Это не наш выбор. Если израильтяне предпочтут этот выбор, мы полностью к нему готовы. Но они должны нести ответственность за любые последствия», — сказал министр португальской газете Diario de Noticias.
Глава иранской дипломатии считает, что ответственность за урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке лежит на США. По его мнению, Израиль «пытается втянуть весь регион в крупномасштабную войну». Арагчи не согласился, что союзное Ирану движение «Хезболла» ослаблено после двух месяцев боевых действий на юге Ливана. «Если бы оно было ослаблено, я не думаю, что Израиль согласился бы на прекращение огня», — уверен он.
26 ноября военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла». Договоренность вступила в силу в ночь на 27 ноября. Она предусматривает в том числе контролирование ливанской армией участков вдоль южной границы при поддержке сил ООН. У Израиля есть два месяца на вывод военных из Южного Ливана.