Рост незаконной миграции в Казахстане угрожает социальной стабильности — сенатор

Сенатор отметила, что в Казахстане из 300 тыс. мигрантов официально работают только 13,2 тыс. иностранцев. При этом большинство из них не имеют необходимых разрешений на трудовую деятельность, что, как подчеркнула депутат, создает риски для национальной безопасности и нарушает баланс на рынке труда.