Губернатор Виталий Хоценко назначил трёх новых министров

Сегодня, 28 ноября, состоялось бюджетное послание губернатора Омской области Виталия Хоценко Заксобранию. В ходе послания глава региона сообщил о назначении трёх министров.
Так, министром спорта стал Алексей Ленберг. Он является победителем регионального конкурса «Продвижение», а также мастером спорта России международного класса по кикбоксингу и чемпионом мира. Ранее работал замминистра спорта и руководил федерацией кикбоксинга Омской области.
Андрей Хафизов возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства. Он также является победителем кадрового проекта «Продвижение», работал в городской администрации и в управлении дорожного хозяйства Омской области. По словам Хоценко, Хафизов сделал многое для того, чтобы Северный обход получил федеральное финансирование.
Ольга Степанова назначена министром образования. Она является участником кадрового проекта «Продвижение», более 20 лет посвятила государственной гражданской службе, из них более 11 лет трудится в органах исполнительной власти Омской области. До настоящего времени Степанова была замминистра спорта. Она также является кандидатом юридических наук и имеет опыт преподавания в вузах.