Губернатор Виталий Хоценко назначил трёх новых министров

Ольга Степанова назначена министром образования. Она является участником кадрового проекта «Продвижение», более 20 лет посвятила государственной гражданской службе, из них более 11 лет трудится в органах исполнительной власти Омской области. До настоящего времени Степанова была замминистра спорта. Она также является кандидатом юридических наук и имеет опыт преподавания в вузах.