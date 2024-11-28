Полпред Артем Жога посетил «Микрохирургию глаза» в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога 28 ноября побывал в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Центр обеспечивает до 60% офтальмологических услуг, в том числе до 90% микрохирургических вмешательств, общего объема программы ОМС по данному профилю в Свердловской области.
«Очень здорово, что у нас есть такие высокотехнологичные медучреждения, в которых жители Уральского федерального округа, а также других регионов могут получить качественную офтальмологическую помощь, в том числе бесплатно», — отметил Жога.