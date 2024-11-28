Ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны ОДКБ — Шойгу

«Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси».