Ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны ОДКБ — Шойгу

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны ОДКБ, заявил Сергей Шойгу.
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации принял участие на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.
Обновленная ядерная доктрина России сама по себе ясная и прозрачная, сказал Шойгу.
«Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси».
По словам Шойгу, теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Белоруссию осуществляется агрессия обычными вооружениями, и когда возникает угроза самого существования республики.
Напомним, 19 ноября Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны.
В доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.
Агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться совместным нападением.