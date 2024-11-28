Стабилизировать цены на товары смогут региональные власти

Отметим, что ранее такие соглашения для стабилизации ситуации на внутреннем рынке применялись, затрагивая лишь ограниченный перечень продуктов. В основном это были социально значимые товары, такие как крупа, овощи, масло, птица и мясо. Сейчас такие соглашения действуют в 34 регионах России.