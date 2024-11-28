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Стабилизировать цены на товары смогут региональные власти

Региональные органы власти наделят полномочиями стабилизировать цены на товары, в том числе не только на социально значимые, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Полномочия субъектов России расширяет правительство страны. Теперь на уровне региона цены на товары могут стабилизироваться благодаря соответствующим решениям субъектов.

Инициатором таких изменений стала Федеральная антимонопольная служба. Решение, принятое по инициативе ФАС, призвано оказать поддержку для стабильности на внутреннем рынке и обеспечить доступность товаров для населения, пишет «Интерфакс». Известно, что бизнес сможет участвовать в подобных соглашениях на добровольной основе.

Отметим, что ранее такие соглашения для стабилизации ситуации на внутреннем рынке применялись, затрагивая лишь ограниченный перечень продуктов. В основном это были социально значимые товары, такие как крупа, овощи, масло, птица и мясо. Сейчас такие соглашения действуют в 34 регионах России.