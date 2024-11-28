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Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси возглавит Сергей Лебедев

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.