Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси возглавит Сергей Лебедев
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.