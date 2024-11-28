Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине, пишут СМИ

Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского «торгашом», у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.