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СМИ рассекретили план массового сокращения дипломатов Евросоюза

Евросоюз планирует уменьшить число сотрудников в посольствах в странах Африки, Азии и Латинской Америки из-за ограниченного бюджета. Об этом рассказала газета Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Издание утверждает, что причиной возможной волны массовых сокращений дипломатов является перерасход бюджета Европейской службы внешних связей (EEAS) в 2024 году. В следующем году с учетом растущих трат и инфляции ситуация может усугубиться.

«Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению числа сотрудников во многих своих посольствах, чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы», — цитирует издание «РИА Новости».

По данным Politico, в мире работают 145 представительств Евросоюза. Блок ЕС планирует создание сети представительств, «которая бы лучше соответствовала» новым политическим реалиям.

Сокращение дипломатов в условиях ограниченного финансирования планируют провести в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В ЕС опасаются, что такой шаг может привести к потере дипломатического влияния в ряде государств. Так, в Африке после сокращения штата дипломатических сотрудников представительства останутся работать только в Судане и Нигере, а это не позволит поддерживать должный уровень связи с другими странами.

Politico приводит высказывание одного из чиновников ЕС, не согласного с политикой сокращения в посольствах.

«Это неправильно, особенно когда администрация США, похоже, меньше интересуется внешним миром», — заявил изданию представитель администрации ЕС.

Другой собеседник издания рассказал, что в Евросоюзе считают, что сокращение деятельности посольств будет способствовать усилению влияния России и Китая.

Необходимость массовых сокращений в декабре обсудит новый состав Еврокомиссии с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Кайей Каллас.

Напомним, кандидатуру Каи Каллас в сентябре 2024 года утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок.

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дипломатия