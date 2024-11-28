СМИ рассекретили план массового сокращения дипломатов Евросоюза

Сокращение дипломатов в условиях ограниченного финансирования планируют провести в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В ЕС опасаются, что такой шаг может привести к потере дипломатического влияния в ряде государств. Так, в Африке после сокращения штата дипломатических сотрудников представительства останутся работать только в Судане и Нигере, а это не позволит поддерживать должный уровень связи с другими странами.