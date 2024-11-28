Управляющий экс-депутата требует от следствия передать ему изъятые часы, золотую цепь и деньги

Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО № 1 в Перми. В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый отрицал свою вину. 14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.