Управляющий экс-депутата требует от следствия передать ему изъятые часы, золотую цепь и деньги

Согласно материалам суда, речь идет о наручных часах Maurice Lacroix (модель LC1138-SS002−110), золотой цепи длиной около 63 см, с крестиком, и наличных в сумме 10 тыс. руб.
В случае утраты указанного имущества управляющий требует взыскать с СК за счет казны Российской Федерации его стоимость. Наручные часы управляющий оценил в 131, 2 тыс. руб., цепь общим весом 81,9 грамма — в 598, 8 тыс. руб. За неисполнение решение управляющий просит суд установить неустойку в размере 1,5 тыс. руб. в день.
Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО № 1 в Перми. В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый отрицал свою вину. 14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.