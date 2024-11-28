Грозов: БДИПЧ высокомерно отвергло предложения по критериям оценок выборов

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Работа миссии наблюдателей от СНГ основывается на конституционном праве страны, в которой она наблюдает за выборами, заявил журналистам в четверг в Минске постоянный представитель РФ при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов, передает корреспондент Sputnik.
При этом он констатировал, что понимания с миссией наблюдателей от БДИПЧ по критериям оценки выборов не было найдено.
«В свое время мы предлагали нашим западным партнерам, в частности БДИПЧ, выработать на основе наших наработок общие критерии оценки выборов в странах. Но, к сожалению, наши предложения БДИПЧ были высокомерно отвергнуты», — сказал Грозов журналистам.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года, до 6 декабря будет идти сбор подписей инициативными группами.