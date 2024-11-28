Грозов: БДИПЧ высокомерно отвергло предложения по критериям оценок выборов

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Работа миссии наблюдателей от СНГ основывается на конституционном праве страны, в которой она наблюдает за выборами, заявил журналистам в четверг в Минске постоянный представитель РФ при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов, передает корреспондент Sputnik.