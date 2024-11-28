В Сирии уничтожили большое количество боевиков, атаковавших Алеппо и Идлиб

«Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что нападение началось утром 27 ноября. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию «Джебхан ан-Нусра»*, атаковали на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям.
Сирийская армия «отреагировала на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор», добавили в минобороны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.