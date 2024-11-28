Шойгу: ядерный зонтик России распространяется на ОДКБ, куда входит Беларусь

Ядерный зонтик России, согласно обновленной ядерной доктрине, распространяется в первую очередь на страны ОДКБ, куда входит и Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
«Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — отметил Сергей Шойгу.
Секретарь Совета безопасности России особо отметил, что Россия доктринально прописала критерии применения ядерного оружия, в случае, когда на Беларусь осуществляется агрессия обычными вооружениями, и в случае, когда возникает угроза самого существования Беларуси.
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