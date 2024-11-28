Социалисты бойкотируют пленарное заседание парламента Молдовы и выходят на протест у КС

«Сегодня мы продолжаем борьбу за наше дело, за Конституцию Республики Молдова, которая должна одинаково соблюдаться как властью, так и оппозицией. Мы представим свои аргументы и будем требовать пересчета голосов и признания недействительными недавно прошедших президентских выборов», — заключил Влад Бэтрынча.