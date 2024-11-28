Социалисты бойкотируют пленарное заседание парламента Молдовы и выходят на протест у КС

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Депутаты-социалисты бойкотируют пленарное заседание парламента, которое проходит в четверг, и будут присутствовать на заседании КС, где потребуют признания президентских выборов недействительными.
Об этом на брифинге заявил заместитель председателя парламента, глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) Влад Бэтрынча.
Как отметил депутат, среди нарушений — «расхождения между протоколами и данными, представленными Центральной избирательной комиссией, широкое использование административного ресурса, повлиявшего на исход выборов, отказ в доступе наблюдателей от оппозиции на несколько избирательных участков и дискриминация избирателей путем создания непропорциональных условий голосования на избирательных участках за пределами страны в ущерб определенным категориям избирателей».
По словам Батрынчи, отчет ОБСЕ был проигнорирован Центральной избирательной комиссией. Это, сказал вице-спикер, «усиливает подозрения в справедливости процесса».
«Сегодня мы продолжаем борьбу за наше дело, за Конституцию Республики Молдова, которая должна одинаково соблюдаться как властью, так и оппозицией. Мы представим свои аргументы и будем требовать пересчета голосов и признания недействительными недавно прошедших президентских выборов», — заключил Влад Бэтрынча.
Одновременно с участием в заседании Конституционного суда Партия социалистов (ПСРМ) организует акцию протеста перед зданием Конституционного суда.