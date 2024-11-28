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В связи с отставкой мэра в Карабаше пройдут досрочные выборы

Пост главы Карабаша решил покинуть Станислав Афанасенко. Публично об уходе из администрации южноуральского города он сообщил в своих социальных сетях.

Источник: Соцсети Станислава Афанасенко

На должности градоначальника Станислав Афанасенко пробыл меньше двух лет. Избрали его в конце 2022 года. Тогда его кандидатуру поддержали больше половины членов Собрания депутатов Карабаша. Планировалось, что новый мэр возглавит город до 2027 года, но вмешались обстоятельства.

Сложил свои полномочия Станислав Афанасенко в минувшую среду. В своих социальных сетях он подвёл итоги двухлетней деятельности и заявил, что продолжит работать на благо Карабаша, но уже в другом статусе. Он станет советником при президенте РМК. На плечи Станислава Афанасенко ляжет взаимодействие с территориями предприятия «Карабашмедь».

Как пишет издание «Губерния» со ссылкой на администрацию Карабаша, в скором времени начнётся сбор документов лиц, желающих встать во главе города. Временно назначен исполняющий полномочия мэра. Им стал Вячеслав Коробейников, занимавшийся ранее вопросами городского хозяйства Карабаша.