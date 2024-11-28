В связи с отставкой мэра в Карабаше пройдут досрочные выборы

Сложил свои полномочия Станислав Афанасенко в минувшую среду. В своих социальных сетях он подвёл итоги двухлетней деятельности и заявил, что продолжит работать на благо Карабаша, но уже в другом статусе. Он станет советником при президенте РМК. На плечи Станислава Афанасенко ляжет взаимодействие с территориями предприятия «Карабашмедь».