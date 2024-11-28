Дамаск признал начало наступления боевиков под Алеппо

Алеппо находится на северо-западе Сирии, это один из крупнейших городов Сирии — второй по величине после Дамаска, до начала войны там проживали 2,4 млн человек, к 2017 году там оставалось менее 1 млн человек. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и армией с марта 2022 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции, отмечает CNN.