Дамаск признал начало наступления боевиков под Алеппо

Террористические группировки предприняли крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сирийского Минобороны.
«В явное нарушение соглашения о деэскалации и по настоянию региональных и международных работодателей террористические группировки, входящие в так называемую террористическую “Джебхат ан-Нусра” (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) и находящиеся в провинциях Алеппо и Идлиб, совершили в среду утром крупную атаку на широком фронте, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в этих районах», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Сирии отреагировали на эту атаку, террористы понесли большие потери в технике и живой силе. «Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — подчеркнули в Минобороны.
О том, что базирующиеся на севере Сирии вооруженные группировки начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо, в ночь на 28 ноября сообщали CNN, турецкое агентство Anadolu, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) и Sky News Arabia.
По данным последнего, боевикам удалось значительно продвинуться и сейчас они находятся примерно в 10 км от Алеппо и в нескольких километрах от городов Нубль и Аль-Захра. Как пишет Al Arabiya, всего под контроль «Джебхат ан-Нусры» и их союзников перешли около 20 деревень, при этом потери сирийской армии составили как минимум 100 человек.
Алеппо находится на северо-западе Сирии, это один из крупнейших городов Сирии — второй по величине после Дамаска, до начала войны там проживали 2,4 млн человек, к 2017 году там оставалось менее 1 млн человек. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и армией с марта 2022 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции, отмечает CNN.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году после антиправительственных протестов, участники требовали демократических реформ, демонстрации переросли в вооруженный конфликт. Вслед за демократической оппозицией в гражданскую войну вступили исламисты. За десять лет к 2021 году непосредственно от боевых действий погибли 306,8 тыс. мирных жителей — 1,5% от всего населения Сирии к началу войны, говорится в отчете Управления ООН по правам человека. Опубликованные ООН сведения не включают солдат и повстанцев, убитых в ходе конфликта; считается, что их число составляет десятки тысяч.
Россия начала операцию в Сирии в конце августа 2015 года по просьбе правительства этой страны. Город Алеппо был освобожден от боевиков в конце 2016 года при поддержке российских военных.