Минобороны Сирии сообщило о крупной атаке боевиков в Алеппо и Идлибе

Источник Reuters из повстанческой коалиции заявил, что наступление затронуло не менее десяти районов, находившихся под контролем сирийского правительства. Собеседник агентства из сирийской армии утверждает, что повстанцы продвинулись почти на 10 км от окраины города Алеппо, а также еще на несколько километров от городов Нубболь и Аль-Захра (расположены в 30 км к северу от Алеппо).