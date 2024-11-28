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Армия получила новую партии техники для борьбы с беспилотниками

Специальное оборудование для белорусских военных разработали и произвели предприятия отечественного оборонного комплекса.

Источник: Telegram / Гокомвоенпром

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Министерство обороны получило на вооружение автоматизированные станции помех Р-934УМ2, сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

В ведомстве особо отметили, что высокотехнологичные образцы техники были разработаны и произведены белорусским конструкторским бюро «Радар». Новейшая техника способны обнаруживать, пеленговать местоопределение и осуществлять радиоподавление наземных и авиационных линий радиосвязи.

«За счет мощности излучаемых сигналов и высоты подъема антенн обладает наибольшей эффективностью в борьбе с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнули в Госкомвоенпроме.

По данные ведомства, поставка новейших образцов техники для борьбы с беспилотниками идет с опережением графика и в ближайшее время белорусская армия получит на вооружение следующую партию.