Армия получила новую партии техники для борьбы с беспилотниками

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Министерство обороны получило на вооружение автоматизированные станции помех Р-934УМ2, сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.
В ведомстве особо отметили, что высокотехнологичные образцы техники были разработаны и произведены белорусским конструкторским бюро «Радар». Новейшая техника способны обнаруживать, пеленговать местоопределение и осуществлять радиоподавление наземных и авиационных линий радиосвязи.
«За счет мощности излучаемых сигналов и высоты подъема антенн обладает наибольшей эффективностью в борьбе с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнули в Госкомвоенпроме.
По данные ведомства, поставка новейших образцов техники для борьбы с беспилотниками идет с опережением графика и в ближайшее время белорусская армия получит на вооружение следующую партию.