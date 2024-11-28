Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт

"На расширенном заседании общественного совета по развитию физкультуры и спорта пригласил коллег, спортивное сообщество региона, тренеров, легендарных атлетов присоединиться к движению. Видел в соцсетях, что ряд спортивных клубов уже поддержали инициативу. На заседании обсудили планы работы по развитию спорта в регионе. Наградил выдающихся спортсменов, тренеров, руководителей.