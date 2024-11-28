Латвия завершает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью

Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».
«Вводятся в эксплуатацию патрульные полосы для легкового транспорта и мостки. В то же время на участке границы по Даугаве, где нет заграждения, появились шесть наблюдательных вышек и подъездных дорог», — говорится в сообщении.
Всего латвийская сторона планирует проложить на границе с Беларусью 119 км автомобильных патрульных дорожек и 27 км пешеходных мостков, а также почти два километра понтонных патрульных троп.
«Работы планируют завершить до конца года», — сообщает канал.