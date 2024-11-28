Депутат Максим Гусейнов отказался участвовать в конкурсе на пост главы Тольятти

Прием документов на участие в конкурсе на замещение должности главы Тольятти, освободившейся после отставки в середине сентября Николая Ренца, продлится до 11 декабря, после чего депутаты городской думы выберут нового главу из не менее чем двух кандидатов, допущенных к выборам конкурсной комиссией.