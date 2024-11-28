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Депутат Максим Гусейнов отказался участвовать в конкурсе на пост главы Тольятти

Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов в своем Telegram-канале заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост главы Тольятти. Ранее он заявлял о своем намерении пройти необходимую процедуру.

Свое решение господин Гусейнов объяснил тем, что он очень рад, что наконец-то появился потенциальный глава города, потому что период безвластия слишком затянулся, но принимать участие в конкурсе, где победитель заранее определен — абсурд.

«Кроме того, наших жителей лишили возможности выбирать, соответственно, их мнение никому не интересно, вопреки громким словам. Анализируя сложившуюся ситуацию, считаю абсолютно нецелесообразным свое участие в таком конкурсе», — написал депутат.

Прием документов на участие в конкурсе на замещение должности главы Тольятти, освободившейся после отставки в середине сентября Николая Ренца, продлится до 11 декабря, после чего депутаты городской думы выберут нового главу из не менее чем двух кандидатов, допущенных к выборам конкурсной комиссией.

На данный момент известно, что документы на участие подали общественник Валерий Кандалинцев и представитель КПРФ Алексей Краснов. Но фаворитом является поддержанный губернатором Вячеславом Федорищевым Илья Сухих, в настоящее время уже исполняющий обязанности главы Тольятти.