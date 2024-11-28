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Путин прибыл во Дворец независимости в Астане

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для заседания совета ОДКБ.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

В четверг президент России вместе с другими лидерами примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

Путин Владимир