Виталий Хоценко рассказал о планах благоустройства омских детских лагерей на 2025 год

Сегодня во время бюджетного послания депутатскому корпусу губернатор Омской области Виталий Хоценко обозначил план действий по обеспечению качественного отдыха и оздоровления детей в летних лагерях.
В 2024 году власти направили на оздоровительную кампанию более 500 млн рублей.
«В этом году на проведение оздоровительной кампании мы направили больше полумиллиарда рублей. Из них четверть —на укрепление материально-технической базы загородных лагерей», — рассказал в ходе послания Виталий Хоценко.
На возведение трех модулей в «Орленке» в 2023 году Омская область из федерального бюджета получила 80 млн рублей. Теперь в смену обновленный лагерь принимает до 411 детей. Рабочие не только возвели новые жилые модули и благоустроили территорию лагеря, а также отремонтировали подъездные дороги, установили новое ограждение в едином стиле с модулями по всему периметру. До конца 2024 года на территории лагеря планируется создать еще два жилых модуля — это позволит принимать еще 98 детей в смену.
Помимо этого, в лагере «Березка» этим летом ввели в эксплуатацию обновленную столовую. Рабочие провели капремонт помещения и закупили новое оборудование и мебель. Также они привели в порядок и территорию лагеря — отремонтировали дорожные покрытия, завершили укладку тротуара, установку цветочных вазонов и обновили лавочки, урны и беседки.
«Детские лагеря Омской области должны стать более современными и комфортными для детей. Поэтому будем и дальше участвовать в этой федеральной программе. Здесь мы также первые в стране по объемам привлекаемого федерального финансирования. В 2025 году планируем создать по 2 жилых модуля в лагерях “Березовая роща” и “Солнечная поляна” Омского района, а также провести капитальный ремонт столовых и медицинских пунктов в 5 лагерях. В 2026 году построим 3 модуля в детском лагере “Лесная поляна’города Омска и 2 жилых корпуса в лагере “Юбилейный” города Омска, а в 2027 году — по 2 жилых модуля в лагерях “Динамовец” и “Иртышские зори”, — сообщил глава региона.
Также Виталий Хоценко рассказал, что в следующем году планируется провести капремонт столовых и медпунктов еще в четырех лагерях.