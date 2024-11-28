Виталий Хоценко рассказал о планах благоустройства омских детских лагерей на 2025 год

«Детские лагеря Омской области должны стать более современными и комфортными для детей. Поэтому будем и дальше участвовать в этой федеральной программе. Здесь мы также первые в стране по объемам привлекаемого федерального финансирования. В 2025 году планируем создать по 2 жилых модуля в лагерях “Березовая роща” и “Солнечная поляна” Омского района, а также провести капитальный ремонт столовых и медицинских пунктов в 5 лагерях. В 2026 году построим 3 модуля в детском лагере “Лесная поляна’города Омска и 2 жилых корпуса в лагере “Юбилейный” города Омска, а в 2027 году — по 2 жилых модуля в лагерях “Динамовец” и “Иртышские зори”, — сообщил глава региона.