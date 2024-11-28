Хоценко рассказал о разработке мастер-планов Тары и Усть-Ишима

В бюджетном послании Заксобранию губернатор Виталий Хоценко рассказал о развитии северных территорий Омской области. Глава региона утвердил концепцию до 2035 года. Документ определяет приоритетные цели развития этих территорий с учётом существующих проблем и ограничений.
«Теперь необходимо подготовить план по реализации концепции: определить конкретные действия для повышения качества жизни наших северян. Кроме того, нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена масштабная задача по разработке мастер-планов для 200 городов России. Уже ведём активную работу с жителями, бизнес-сообществом, инвесторами», — отметил губернатор.
В настоящее время специалисты Высшей школы экономики при поддержке «ДОМ.РФ» разрабатывают мастер-план Тары. Разработку мастер-плана Усть-Ишимского сельского поселения завершает Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Минстроя РФ. Кроме того, планируется сформировать мастер-планы для Калачинска, Исилькуля, а также Омской городской агломерации.
«Обязательное условие к будущим разработчикам — учесть мнение жителей о том, как они видят развитие своих городов. Да и всегда хочется жить и трудиться в месте, которое изменяется в соответствии с твоими мыслями и желаниями», — отметил Виталий Хоценко.