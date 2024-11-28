Хоценко рассказал о разработке мастер-планов Тары и Усть-Ишима

«Обязательное условие к будущим разработчикам — учесть мнение жителей о том, как они видят развитие своих городов. Да и всегда хочется жить и трудиться в месте, которое изменяется в соответствии с твоими мыслями и желаниями», — отметил Виталий Хоценко.