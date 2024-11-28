В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики

О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщал ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.