В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики

Первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков отметил, что действующий государственный гимн Республики Крым создавался в 90-х годах прошлого века, когда регион находился в составе Украины, и «на сегодняшний день выполнил свою историческую роль».
«В гимне должна быть отображена историческая эпоха. В действующем тексте гимна Республики Крым нет примеров героизма и патриотизма крымчан, проявленных в важнейшие периоды истории полуострова, в том числе в период Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией, нет примеров и духовной значимости Крыма для всей России», — сказал он.
По словам Цекова, новый статус республики как субъекта РФ обуславливает необходимость отражения данного факта в его государственном гимне. Политик отметил, что в состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, деятели искусств и культуры, композиторы, поэты, духовенство, представители творческих и общественных союзов.
«Конкурс проводится с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. В июне следующего года нам предстоит определить лучший проект государственного гимна Крыма. В последующем гимн будет утвержден Государственным советом в качества государственного символа Республики Крым».
О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщал ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.
По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.