Гагаузия не рассчитывает на помощь Кишинева в оплате труда персональных ассистентов

КОМРАТ, 28 ноя — Sputnik.. Работу службы персональных ассистентов в Гагаузии оплатит региональный бюджет, на помощь Кишинева Комрат больше не рассчитывает, заявили в автономии.
Как отметила на публичных слушаниях в Комрате начальник управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева, многочисленные обращения Гагаузии о выделении средств на оплату работы 115 персональных ассистентов официальный Кишинев оставил без ответа.
«К сожалению, понимания мы не нашли. Мы все ждали ответа, сначала до сентября, потом еще на два месяца, но, в конце концов, пришлось за целый год полностью содержать нам. Поэтому на следующий год мы сразу заложили эту сумму. Если будут какие-то предложения со стороны госбюджета, мы, конечно, откорректируем, перенаправим. Но, к сожалению, боюсь, что этого не случится», — заявила Татьяна Дойчева.
По мнению центральных властей, у муниципия Кишинев и АТО Гагаузия достаточно средств для финансирования зарплат личных помощников из собственных доходов, а также за счет целевых трансфертов из государственного бюджета.
Всего в Гагаузии 260 персональных ассистентов, работу 115 из них до сих пор оплачивали из госбюджета страны, остальных — из регионального бюджета Гагаузии.