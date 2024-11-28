Гагаузия не рассчитывает на помощь Кишинева в оплате труда персональных ассистентов

«К сожалению, понимания мы не нашли. Мы все ждали ответа, сначала до сентября, потом еще на два месяца, но, в конце концов, пришлось за целый год полностью содержать нам. Поэтому на следующий год мы сразу заложили эту сумму. Если будут какие-то предложения со стороны госбюджета, мы, конечно, откорректируем, перенаправим. Но, к сожалению, боюсь, что этого не случится», — заявила Татьяна Дойчева.