Собрали главное из бюджетного послания Хоценко Заксобранию Омской области

Первый завод особой экономической зоны «Авангард» запустят в декабре, он будет производить металлоконструкции. В следующем году к нему добавятся производство смазочно-охлаждающих жидкостей и промышленный технопарк.
В ближайшие три года пройдёт капитальный ремонт 71 школы, 16 детсадов и 9 учреждений среднего профессионального образования. Власти завершат полное обновление парка школьных автобусов.
До 2030 года капитально отремонтируют 148 объектов вузов и научных организаций, на эти цели выделят 13 миллиардов рублей.
На ремонт коммунальной инфраструктуры в 2025 году выделят 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут как на замену труб, так и на строительство газовых котельных.
Левобережную часть Красногорского гидроузла планируют достроить к 2027 году, работа над проектно-сметной документацией по правобережной части уже идёт.
В Омске появится межвузовский кампус, включающий в себя наряду с учебными корпусами, научными лабораториями и центрами коллективного пользования жильё, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Его ключевым объектом станет одна из 12 флагманских школ России, которую откроют в Омске.
В дополнение к Центру уличного баскетбола в 2024 году построят Центр настольного тенниса, а также модульный бассейн и ещё один Центр уличного баскетбола.
В следующем году в регионе отремонтируют 100 километров дорог.