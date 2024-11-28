Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали два законопроекта в сфере образования

Второй проект закона предусматривает дополнительные выплаты для студентов-целевиков педагогических направлений. Речь идет о студентах, которые обучаются по программам высшего образования по договору о целевом обучении по направлению «Образование и педагогические науки» по профилям «математика», «физика», «химия», «информатика» и «биология». Размер выплаты составит 10 тысяч рублей в месяц. Стипендии будут выплачивать с 1 сентября 2025 года.