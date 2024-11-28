Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали два законопроекта в сфере образования

Депутаты Заксобрания Пермского края поддержали два законопроекта, направленные на поддержку обучающихся по программам высшего образования и аспирантов. Решение было принято на пленарном заседании во втором, окончательном, чтении. Документы в краевой парламент внесены по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.
Первый проект закона предусматривает увеличение размера именных стипендий для аспирантов до 30 тысяч рублей в месяц. Сейчас выплата составляет 8050 рублей. Увеличенные стипендии аспиранты смогут получать с 1 января 2025 года. Они назначаются на конкурсной основе при наличии у обучающегося образовательных и научных достижений.
Также данным законопроектом вводятся новые условия для назначения именной стипендии. Ее планируют выплачивать тем, кто обучается по приоритетным направлениям научно-технологического развития региона и трудоустроены в вузе или научной организации не менее чем на 0,5 ставки на должности научного работника или научно-вспомогательного персонала.
Второй проект закона предусматривает дополнительные выплаты для студентов-целевиков педагогических направлений. Речь идет о студентах, которые обучаются по программам высшего образования по договору о целевом обучении по направлению «Образование и педагогические науки» по профилям «математика», «физика», «химия», «информатика» и «биология». Размер выплаты составит 10 тысяч рублей в месяц. Стипендии будут выплачивать с 1 сентября 2025 года.
Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали внесение изменений в закон «О науке и научно-технической политике Пермского края» для модернизации региональной системы мер поддержки обучающихся в вузах. Документ дополнен возможностью предоставления студентам вузов грантов из бюджета региона на осуществление научных, научно-технических, инновационных проектов. Указанная мера поддержки будет реализовываться с 2027 года. Предполагаемый размер гранта составит 150 тысяч рублей.