Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить специальным посланником Вашингтона по Украине отставного генерала Кита Келлога. В прошлом кадровый военный, Келлог участвовал в военных действиях во Вьетнаме, вышел в отставку в 2003 году, а в последние годы считался близким к окружению Трампа экспертом. С 2018 по 2021 год Келлог занимал пост советника по национальной безопасности вице-президента США Майка Пенса.
По заявлениям и публикациям Келлога в СМИ можно сделать вывод, что он придерживается курса на относительную нормализацию отношений с Россией и Китаем, в том числе и на урегулирование украинского конфликта путем переговоров. По данным западных СМИ, именно Келлог представил Трампу мирный план по Украине, с которым победитель президентских выборов в США согласился.
Как пишет Reuters, отставной генерал предлагает сократить помощь Киеву, если украинские власти заупрямятся по вопросу прекращения боевых действий. Но Олег Шамшур, бывший посол Украины в США, в беседе с The Hill все равно назвал свой настрой по поводу предстоящего назначения пессимистичным.
Политик Александр Зорин, лидер Демократической партии России, также считает, что о дружественном и даже нейтральном настрое Келлога говорить не приходится. Отставной генерал занимает более взвешенную позицию, чем соратники действующего президента США Джо Байдена, но тоже настаивает на разговоре с Россией с позиции силы. То есть, подчеркивает Зорин, Келлог надеется «заставить» Москву пойти на переговоры, даже если она и против их проведения.
Поскольку Россия на уступки не пойдет, особенно если Белый дом попытается открыто давить на нашу страну, назначение Келлога может иметь обратный эффект, считает Зорин. Продемонстрировав невозможность навязать «мир через силу», США могут встать на путь новой эскалации. Тем более, что и Трамп, как считает политик, достаточно импульсивен и непредсказуем.