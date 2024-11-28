Предложение Трампа назначить Келлога посланником по Украине: что оно значит для России

Политик Александр Зорин, лидер Демократической партии России, также считает, что о дружественном и даже нейтральном настрое Келлога говорить не приходится. Отставной генерал занимает более взвешенную позицию, чем соратники действующего президента США Джо Байдена, но тоже настаивает на разговоре с Россией с позиции силы. То есть, подчеркивает Зорин, Келлог надеется «заставить» Москву пойти на переговоры, даже если она и против их проведения.