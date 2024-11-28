Вячеслав Федорищев: в Безенчуке и Жигулевске построим новые залы под бокс, в Самаре — центр бокса

Руководит школой Андрей Маменков, который уже более 40 лет развивает в районе этот вид спорта. В 1982 году он организовал на общественных началах занятия боксом среди детей и подростков в Екатериновке и Безенчуке, развивал секцию, которая выросла в детско-юношеский клуб, а сейчас — спортшколу олимпийского резерва № 4. Благодаря Андрею Маменкову школа бокса «Ринг» стала знаменитой в спортивной жизни района, области и России. 22 воспитанника школы имеют спортивное звание «мастер спорта России» по боксу, 80 человек — спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по боксу.