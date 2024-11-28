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Позиции Украины недостаточно сильны, чтобы вести переговоры с Россией — генсек НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в среду заявил, что Украина находится в недостаточно сильной позиции, чтобы начать мирные переговоры с Россией. При этом он отметил, что любая заключенная сделка «не должна дать русским то, что они хотят», пишет The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Рютте в интервью Fox News подчеркнул важность заключения выгодной сделки для Украины, заявив, что это создаст прецедент для стран, которые имеют схожие цели с Россией, говорится в статье.

Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем сейчас, чтобы можно было заключить сделку, которая будет выгодна не русским и, следовательно, Китаю, Северной Корее и Ирану.

Марк Рютте
генеральный секретарь НАТО

Он указал на председателя КНР Си Цзиньпина как на человека, который будет следить за балансом сил, который возникнет в ходе любых переговоров между Россией и Украиной. Но, чтобы начать их, Рютте призвал обеспечить Украине более выгодные позиции. «Затем мы должны действовать шаг за шагом, чтобы убедиться, что Путин присоединится к нам», — сказал он.

В интервью Рютте назвал себя сторонником избранного президента Дональда Трампа. Он сказал, что общался с Трампом в прошлую пятницу, и похвалил Трампа за то, что тот подтолкнул НАТО к увеличению расходов на оборону.

Рютте обошел вопрос о том, готов ли он усадить Путина за стол переговоров или ожидает, что это сделает Трамп. На его взгляд, это будут коллективные усилия, как только Киев сможет «обсуждать будущее своей страны с позиции силы». При этом он уверен, что он и администрация Трампа убедят Путина сесть за стол переговоров. «Путин почувствует, что в конечном итоге не в его интересах продолжать борьбу», — полагает Рютте.

Генсек НАТО признал, что сейчас на поле боя Украина уступает России.

В данный момент украинцы действительно отступают.

Марк Рютте
генеральный секретарь НАТО

Несмотря на это, он отверг возможность развертывания войск НАТО в регионе, поскольку Россия получает поддержку от «боевых группировок стран-союзников». «Вы же не хотите вступать в прямую конфронтацию с союзниками, являющимися стороной конфликта. Не думаю, что это разумно», — сообщил он.

НАТО
переговоры