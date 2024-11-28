Позиции Украины недостаточно сильны, чтобы вести переговоры с Россией — генсек НАТО

Рютте обошел вопрос о том, готов ли он усадить Путина за стол переговоров или ожидает, что это сделает Трамп. На его взгляд, это будут коллективные усилия, как только Киев сможет «обсуждать будущее своей страны с позиции силы». При этом он уверен, что он и администрация Трампа убедят Путина сесть за стол переговоров. «Путин почувствует, что в конечном итоге не в его интересах продолжать борьбу», — полагает Рютте.