Рютте в интервью Fox News подчеркнул важность заключения выгодной сделки для Украины, заявив, что это создаст прецедент для стран, которые имеют схожие цели с Россией, говорится в статье.
Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем сейчас, чтобы можно было заключить сделку, которая будет выгодна не русским и, следовательно, Китаю, Северной Корее и Ирану.
Он указал на председателя КНР Си Цзиньпина как на человека, который будет следить за балансом сил, который возникнет в ходе любых переговоров между Россией и Украиной. Но, чтобы начать их, Рютте призвал обеспечить Украине более выгодные позиции. «Затем мы должны действовать шаг за шагом, чтобы убедиться, что Путин присоединится к нам», — сказал он.
В интервью Рютте назвал себя сторонником избранного президента Дональда Трампа. Он сказал, что общался с Трампом в прошлую пятницу, и похвалил Трампа за то, что тот подтолкнул НАТО к увеличению расходов на оборону.
Рютте обошел вопрос о том, готов ли он усадить Путина за стол переговоров или ожидает, что это сделает Трамп. На его взгляд, это будут коллективные усилия, как только Киев сможет «обсуждать будущее своей страны с позиции силы». При этом он уверен, что он и администрация Трампа убедят Путина сесть за стол переговоров. «Путин почувствует, что в конечном итоге не в его интересах продолжать борьбу», — полагает Рютте.
Генсек НАТО признал, что сейчас на поле боя Украина уступает России.
В данный момент украинцы действительно отступают.
Несмотря на это, он отверг возможность развертывания войск НАТО в регионе, поскольку Россия получает поддержку от «боевых группировок стран-союзников». «Вы же не хотите вступать в прямую конфронтацию с союзниками, являющимися стороной конфликта. Не думаю, что это разумно», — сообщил он.