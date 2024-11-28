Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о НАТОфикации Европы и мира в целом

28 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении в Астане на саммите ОДКБ заявил об идущей НАТОфикации Европы и мира в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Из года в год мы фиксируем, что обстановка в мире только ухудшается. Проблема даже не в том, что система сдержек, противовесов, обеспечивавшая международную безопасность и стратегическую стабильность, канула в небытие. Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы», — отметил глава государства.
Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, которые сам создает
Он предположил, что такое положение дел кому-то выгодно, когда нормы и принципы международного права подменяются некими субъективными и ситуативно изменяемыми правилами, инструментами военного и информационного шантажа.

«На этом фоне стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно — Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом», — подчеркнул Александр Лукашенко.

НАТО
Лукашенко Александр