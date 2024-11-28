Лукашенко заявил о НАТОфикации Европы и мира в целом

«Из года в год мы фиксируем, что обстановка в мире только ухудшается. Проблема даже не в том, что система сдержек, противовесов, обеспечивавшая международную безопасность и стратегическую стабильность, канула в небытие. Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы», — отметил глава государства.

Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, которые сам создает

Он предположил, что такое положение дел кому-то выгодно, когда нормы и принципы международного права подменяются некими субъективными и ситуативно изменяемыми правилами, инструментами военного и информационного шантажа.



«На этом фоне стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно — Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом», — подчеркнул Александр Лукашенко.