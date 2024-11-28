Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами

Лукашенко обратил внимание, что в настоящее время в мире большое количество транснациональных проблем, которые можно преодолевать только вместе. В связи с этим он напомнил о белорусской инициативе, представленной в виде Хартии многообразия и многополярности в XXI веке направлена на формирование справедливого миропорядка.