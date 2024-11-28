Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Многополярность — это историческая неизбежность, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане.
Белорусский лидер выступал первым на заседании в узком формате и обратил внимание, что сегодня в мероприятии не участвует армянская сторона, что является характеристикой текущей геополитической ситуации.
«Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают».
Лукашенко обратил внимание, что в настоящее время в мире большое количество транснациональных проблем, которые можно преодолевать только вместе. В связи с этим он напомнил о белорусской инициативе, представленной в виде Хартии многообразия и многополярности в XXI веке направлена на формирование справедливого миропорядка.
По его словам, новое мироустройство должно быть основано на равноправии, суверенитете, а также неделимости безопасности и уважении разнообразных путей развития.
«Многополярность — это историческая неизбежность!», — выразил уверенность белорусский лидер.
Также Лукашенко предложил коллегам в рамках ОДКБ заняться вопросами искусственного интеллекта, а также углубить взаимодействие в сфере информационной безопасности.
«Идея не новая. Однако к практическим шагам в рамках Организации мы пока не приступили», — подчеркнул он.