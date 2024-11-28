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Парламент Грузии утвердил правительство во главе с Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Источник: Reuters

По результатам голосования за выражение доверия правительству проголосовали 84 депутата. Против не высказался никто.

В заседании участвовали только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппозиция не признает результатов парламентских выборов и не участвует в заседаниях.

Ранее Кобахидзе представил трех новых кандидатов на министерские должности. Пост главы МИД заняла Мака Бочоришвили, которая сменила Илью Дарчиашвили. В парламенте прошлого созыва она возглавляла комитет парламента по европейской интеграции. Минюст возглавил Анри Оханашвили, руководивший юридическим комитетом парламента, а министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Давид Сонгулашвили, который ранее был главой экономического комитета.