Парламент Грузии утвердил правительство во главе с Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.