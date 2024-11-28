Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента

«Призываю всех молдаван с румынским гражданством выйти как можно большим числом и защитить будущее Румынии, доказать и на этот раз (на парламентских выборах 1 декабря), а также 8 декабря на выборах президента, что румынский паспорт — это не только преимущество, но и ответственность. Будущее Молдавии зависит и от пути, который выберет Румыния. Сегодня как никогда нам нужна сильная Румыния».