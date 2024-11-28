Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента

КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу призвал молдаван с румынским гражданством активно принять участие в выборах румынского парламента и президента, поскольку, по его словам, будущее республики зависит от пути, который выберет Румыния.
«Призываю всех молдаван с румынским гражданством выйти как можно большим числом и защитить будущее Румынии, доказать и на этот раз (на парламентских выборах 1 декабря), а также 8 декабря на выборах президента, что румынский паспорт — это не только преимущество, но и ответственность. Будущее Молдавии зависит и от пути, который выберет Румыния. Сегодня как никогда нам нужна сильная Румыния».
По его словам, выборы парламента Румынии имеют особую роль, поскольку будут выбраны люди, которые должны вести страну вперед. Спикер парламента Молдавии имеет румынское гражданство, как и президент Майя Санду и премьер Дорин Речан.
Парламентские выборы в Румынии пройдут 1 декабря, там выберут сенаторов и депутатов на четыре года. А 24 ноября в стране прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии пройдет 8 декабря.