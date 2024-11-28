Двое старейших глав территорий Прикамья вновь продлили свои полномочия

Главой Верещагинского округа избран действующий руководитель муниципалитета Сергей Кондратьев, кандидатуру которого единогласно поддержали депутаты местной думы. Помимо господина Кондратьева в конкурсе на должность главы муниципалитета принимал участие начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев.
Сергей Кондратьев является одним из старейших руководителей территорий Пермского края. Он возглавляет Верещагинский округ с 2011 года. До этого господин Кондратьев руководил Верещагинским городским поселением.
Главой Октябрьского округа избран Георгий Поезжаев. Его также поддержали все депутаты местной думы. Господин Поезжаев руководит Октябрьским с 2007 года.