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Двое старейших глав территорий Прикамья вновь продлили свои полномочия

Главами двух муниципалитетов Пермского края вновь избраны действующие руководители территорий. Об этом сообщает телеграм-канал На местах.

Главой Верещагинского округа избран действующий руководитель муниципалитета Сергей Кондратьев, кандидатуру которого единогласно поддержали депутаты местной думы. Помимо господина Кондратьева в конкурсе на должность главы муниципалитета принимал участие начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев.

Сергей Кондратьев является одним из старейших руководителей территорий Пермского края. Он возглавляет Верещагинский округ с 2011 года. До этого господин Кондратьев руководил Верещагинским городским поселением.

Главой Октябрьского округа избран Георгий Поезжаев. Его также поддержали все депутаты местной думы. Господин Поезжаев руководит Октябрьским с 2007 года.