Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях электричества по стране

Как минимум два человека ранены в результате утреннего удара по Украине, сообщили местные власти. Под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».