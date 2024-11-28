Глава государства отметил, что меньше месяца назад Беларусь провела II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. «Форум, призванный продемонстрировать реальное стремление государств нашего континента менять жизнь к лучшему. Многополярность — это историческая неизбежность», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, предложенная Беларусью идея Хартии многообразия и многополярности в XXI веке направлена на формирование справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия, суверенитета, неделимости безопасности и уважения многообразия путей развития.
Лукашенко: многополярность — это историческая неизбежность
28 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Многополярность — это историческая неизбежность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении в Астане на саммите ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что меньше месяца назад Беларусь провела II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. «Форум, призванный продемонстрировать реальное стремление государств нашего континента менять жизнь к лучшему. Многополярность — это историческая неизбежность», — сказал Александр Лукашенко.