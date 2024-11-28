Лукашенко: многополярность — это историческая неизбежность

Глава государства отметил, что меньше месяца назад Беларусь провела II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. «Форум, призванный продемонстрировать реальное стремление государств нашего континента менять жизнь к лучшему. Многополярность — это историческая неизбежность», — сказал Александр Лукашенко.



По его словам, предложенная Беларусью идея Хартии многообразия и многополярности в XXI веке направлена на формирование справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия, суверенитета, неделимости безопасности и уважения многообразия путей развития.