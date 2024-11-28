Лукашенко: искусственный интеллект может погубить человечество

Президент высказал обеспокоенность по поводу перспектив неконтролируемого использования возможностей искусственного интеллекта, который все чаще используют для планирования и решения военных задач. «Имея способность к самообучению, этот инструмент может погубить человечество, если его выпустить из-под контроля», — отметил он.



В числе проблемных вопросов Президент также упомянул тематику информационной безопасности и киберугрозы. «С одной стороны, современные технологии создают тысячи новых возможностей и перспектив. С другой стороны, они порождают множество рисков и угроз — фейки, дезинформация, атаки на критическую инфраструктуру», — заявил Александр Лукашенко.