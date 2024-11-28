Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане

Так, на заседании в узком составе белорусский президент выступил первым. Александр Лукашенко при этом указал на то, что ему выпала честь выступить первым, с сожалением отметив, что армянской стороны на саммите нет. В этом глава Беларуси увидел также оценку политической обстановки в мире.