Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие на саммите ОДКБ Армении в Астане, сообщает телегарм-канал «Пул Первого».
Так, на заседании в узком составе белорусский президент выступил первым. Александр Лукашенко при этом указал на то, что ему выпала честь выступить первым, с сожалением отметив, что армянской стороны на саммите нет. В этом глава Беларуси увидел также оценку политической обстановки в мире.
— Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию, — прокомментировал президент.
Напомним, что традиционно главы стран ОДКБ на саммите выступают в алфавитном порядке, исходя из первых букв названий государств. То есть представитель Армении выступал бы первым при участии в заседании.