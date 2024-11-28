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Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане

Лукашенко отметил отсутствие армянской стороны на саммите ОДКБ в Астане.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие на саммите ОДКБ Армении в Астане, сообщает телегарм-канал «Пул Первого».

Так, на заседании в узком составе белорусский президент выступил первым. Александр Лукашенко при этом указал на то, что ему выпала честь выступить первым, с сожалением отметив, что армянской стороны на саммите нет. В этом глава Беларуси увидел также оценку политической обстановки в мире.

— Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу Организацию, — прокомментировал президент.

Напомним, что традиционно главы стран ОДКБ на саммите выступают в алфавитном порядке, исходя из первых букв названий государств. То есть представитель Армении выступал бы первым при участии в заседании.

Лукашенко Александр