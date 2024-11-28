Виталий Хоценко: выбравшие работу в сфере культуры в селе омичи получат 1 млн рублей

Сегодня в ходе бюджетного обращения к депутатам Заксобрания Омской области Виталий Хоценко отметил, что регион в приоритетном порядке продолжит ремонты детских школ искусств, дворцов культуры, музеев, а также создание модельных библиотек на территории сел.