Чиновников екатеринбургской мэрии пересадят на китайские машины

Администрация Екатеринбурга закупит китайские машины BAIC для сотрудников. Всего приобретут 11 автомобилей стоимостью 24,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Легковой автомобиль марки BAIC или «эквивалент» для нужд муниципального бюджетного учреждения "Автобаза Администрации города Екатеринбурга, — говорится в документации.
Автомобили должны быть новыми, выпущены не раньше 2024 года. Мощность иномарок должна достигать от 100 до 150 лошадиных сил, а объем двигателя от литра до полутора. Цвет машин серый или белый.
Ранее появилась информация, что администрация Екатеринбурга закупает машины для чиновников. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Из документов следует, что в мэрии начали заменять отслужившие автомобили Toyota продукцией АвтоВАЗа.